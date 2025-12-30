Marocchino accoltella un connazionale a Piazza della Concordia e dà in escandescenze al “Ruggi”.

E’ quanto accaduto a Salerno, dove gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato l’uomo per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Il violento, infatti, dopo uno screzio con il connazionale, lo avrebbe colpito con un coltello, ferendolo. Immediato l’allarme di alcuni cittadini che hanno segnalato quanto stava accadendo alla Polizia.

I due sono stati trasferiti in ospedale per curare le ferite riportate nella zuffa. Mentre il marocchino accoltellato è stato curato, l’altro ha continuato a dare in escandescenze continuando a rivolgere la propria ira verso gli agenti e a sfasciare un muro in cartongesso del pronto soccorso.

E’ stato così trasferito in caserma e poi arrestato.