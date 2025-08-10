Ieri, grazie agli operatori delle Riserve Naturali Foce Sele-Tanagro e Monti Eremita-Marzano e in collaborazione con le associazioni Accademia Kronos e Noetaa, nell’ambito dei servizi voluti dal presidente Antonio Cuomo, dal vice Luca D’Ambrosio e tutta la Giunta, sono stati effettuati controlli molto severi nella zona di Capaccio, Foce Sele e tutto il territorio di competenza.

Sono state elevate numerose sanzioni per accampamenti abusivi e abbandono di rifiuti.

L’attività di vigilanza, iniziata in mattinata e conclusa nel primo pomeriggio, ha anche portato alla sanzione di auto in sosta in zone protette e al recupero di rifiuti abbandonati nel territorio di Eboli.

Il tratto di fiume Sele, partendo dall’istituto orientale, risultava in condizioni di forte degrado, probabilmente a causa di scarichi di aziende e dell’abbandono di rifiuti ingombranti e altri materiali a pochi metri dalla sponda destra.

Ai trasgressori è stato intimato di smontare immediatamente l’accampamento illegale, mentre tutti i rifiuti saranno oggetto di denuncia ufficiale a carico di ignoti.

“Un passo importante verso la tutela del nostro territorio e della natura” fanno sapere gli operatori.