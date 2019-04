Abusò di una paziente in nome della medicina alternativa. Condannato medico di Ogliastro Cilento

Nessuno sconto per un medico accusato di violenza sessuale ai danni di una 22enne milanese in vacanza ad Ogliastro Cilento, dato che abusò della paziente in nome della medicina alternativa.

Come si legge sul quotidiano il “Mattino”, la sentenza pronunciata dai giudici della Corte d’Appello del tribunale di Salerno conferma la sentenza già emessa nel 2017 dal tribunale di Vallo della Lucania. Il medico, condannato all’interdizione dalla professione, dovrà scontare 5 anni e 6 mesi di reclusione, mentre alla ragazza è stato già riconosciuto un risarcimento del danno quantificato in 10mila euro.

Il tutto risale al giugno 2014 quando la ragazza si trovava ad Ogliastro Cilento in occasione di un matrimonio di alcuni amici. Durante il viaggio accusò dei dolori e fu così che decise di rivolgersi al medico che avrebbe messo in atto anomali test, definiti bioenergetici. Durante una seduta però il dottore sarebbe andato oltre, infatti la giovane sarebbe stata costretta a sdraiarsi, in biancheria intima, su un materassino e sarebbero avvenuti gli abusi da parte del medico. In una delle sedute la 22enne avrebbe accusato anche un malore e il medico per farla riprendere, l’avrebbe palpeggiata in maniera più insistente.

– Annamaria Lotierzo –