Abusi su una minorenne. L’Ordine dei Giornalisti della Campania sospende il parroco don Michele Mottola

Il Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania Ottavio Lucarelli ha sospeso don Michele Mottola, giornalista pubblicista e parroco di Trentola Ducenta arrestato per aver molestato una minorenne che frequentava la sua chiesa.

“Ho sospeso ad horas dall’Albo don Michele Mottola – dice Lucarelli – arrestato dalla Polizia su ordine del Gip del Tribunale di Napoli Nord per abusi su una minorenne di 12 anni che frequentava la chiesa. Era stata la Diocesi di Aversa a inviare la segnalazione al procuratore Francesco Greco. Ho inviato contestualmente un esposto al Consiglio di disciplina dell’Ordine dei giornalisti della Campania”.

L’iniziativa è già stata notificata allo stesso don Mottola e, contestualmente, alla Procura di Napoli Nord e arriva a soli due giorni dalla conduzione in carcere del prete.

A inchiodare il parroco è stato un servizio de “Le Iene” nel quale la famiglia della bimba abusata aveva avuto il coraggio di raccontare i dettagli della vicenda aggiungendo come fosse stata proprio la minorenne con grande lucidità e sangue freddo a registrare con il cellulare le parole inequivocabili del prete.

Sulla vicenda, il Vescovo di Aversa S.E. Monsignor Angelo Spinillo, originario del Vallo di Diano, a maggio scorso, ancora prima di avere notizie certe sul caso aveva provveduto a sollevare il parroco dal suo ministero.

“Si tratta di una vicenda di una brutalità assoluta – spiega Lucarelli – Ringrazio i colleghi che, per primi, hanno segnalato che il parroco era iscritto all’Ordine come giornalista pubblicista. Sono anche soddisfatto per la velocità con cui siamo riusciti a intervenire”.

Don Michele, nelle scorse ore, avrebbe ammesso gli abusi sulla minorenne e chiesto scusa alla famiglia.

– Claudia Monaco –

