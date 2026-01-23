La Polizia di Stato, nel corso di un’operazione volta al contrasto della pedopornografia online, ha proceduto al fermo di indiziato di delitto per violenza sessuale e produzione di materiale di pedopornografia minorile nei confronti di un 35enne domiciliato nel salernitano, al termine dell’esecuzione del decreto di perquisizione emesso dalla Procura di Salerno.

L’indagine è stata avviata dalla Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Salerno dopo la denuncia di una minore di 16 anni vittima di abusi da parte dell’ indagato.

L’attività di perquisizione ha consentito di sequestrare i dispositivi informatici usati dall’indagato e trovare sui device numerose immagini pedopornografiche realizzate in occasione degli abusi sessuali perpetrati nei confronti della vittima e di un altro minore, affidati a lui in qualità di educatore di una casa di accoglienza.

Il provvedimento cautelare è suscettibile di impugnazione e le accuse saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento.