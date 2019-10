Abusi edilizi nell’area del Parco Nazionale. Ordinata la demolizione di un’opera a Castellabate

Il Raggruppamento Carabinieri del Parco ha scoperto abusi edilizi nella frazione San Marco di Castellabate.

Si tratta di un muro in blocchi di calcestruzzi e un manufatto in blocchi di calcestruzzo realizzato in un’area protetta del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Gli interventi sono stati realizzati in assenza del necessario Nulla Osta dell’Ente Parco.

E’ stata così ordinata la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni dalla notifica.

– Claudia Monaco –