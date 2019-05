Abusi edilizi nel Parco Nazionale. Ordinato l’abbattimento di un’opera a Centola

Ancora abusi edilizi vengono scoperti nella perimetrazione del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Questa volta il Raggruppamento Carabinieri Parchi – Stazione di Pisciotta ha accertato la realizzazione di abusi in località Portigliola a Centola.

I militari hanno scoperto l’installazione di un manufatto costituito da pilastri, travi e solaio in latero cemento e chiusura esterna in muratura di pietra con copertura di pannelli di lamiera coibentati, due container e un box bagno. Il tutto era realizzato in un’area inserita nella perimetrazione definitiva del Parco Nazionale in assenza del necessario nulla osta concesso solitamente dall’Ente.

Il Direttore del Parco Nazionale, Romano Gregorio, dopo l’informativa da parte dei Carabinieri, ha emesso un’ordinanza che obbliga il committente e l’esecutore dell’abuso edilizio alla demolizione delle opere entro 90 giorni e al ripristino dello stato dei luoghi.

Negli ultimi mesi sono diverse le ordinanza emesse a firma del Direttore Gregorio che hanno portato alla demolizione di una serie di costruzioni.

