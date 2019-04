Abusi edilizi nel Parco Nazionale. Ordinato l’abbattimento di opere non autorizzate a Centola

Ancora abusi edilizi sono stati scoperti all’interno dell’area di competenza del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Questa volta il Raggruppamento Carabinieri Parchi-Stazione di Pisciotta ha accertato la realizzazione di abusi in località Casone a Centola.

Gli accertamenti effettuati dai militari riguardano la realizzazione di un manufatto rettangolare con predisposizione di un’armatura in ferro finalizzata all’esecuzione di un ulteriore solaio. Le opere sono state realizzate, in assenza del necessario nulla osta concesso dall’Ente, in un’area inserita nella perimetrazione definitiva del Parco Nazionale stabilita dal Piano del Parco.

Il Direttore dell’Ente, Romano Gregorio, si è visto nuovamente costretto ad emettere un’ordinanza con cui si obbliga il rappresentante legale della società proprietaria a demolire le opere realizzate in maniera abusiva e al ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni.

Questi scoperti a Centola sono soltanto gli ultimi abusi in ordine cronologico dei tanti che ultimamente stanno emergendo grazie all’azione di controllo del territorio particolarmente incisiva messa in atto dalle Stazioni del Raggruppamento Carabinieri Parchi.

– Chiara Di Miele –