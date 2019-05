Abusi edilizi nel Parco Nazionale. Ordinata la demolizione di un’opera a Centola

Nuovi abusi edilizi sono stati scoperti all’interno dell’area di competenza del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Il Raggruppamento Carabinieri Parchi – Stazione di Pisciotta ha accertato la realizzazione di abusi edilizi a Centola, in località Portigliola.

In particolare si tratta di un manufatto rettangolare con copertura a due falde, già diviso in vani e con predisposizione di impianti idraulici ed elettrici. L’opera è stata realizzata in un’area inserita nella Zona C2 del Parco Nazionale.

Il Direttore dell’Ente, Romano Gregorio, ha ordinato la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni.

– Annamaria Lotierzo –