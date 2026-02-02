I numeri diffusi del report delle attività svolte nel 2025 da parte dei Carabinieri Forestali della Campania contano in totale 73.275 controlli, 3.480 reati perseguiti con 1.044 sequestri, 27 arresti e 2.515 illeciti amministrativi contestati per un importo complessivo notificato di 2.977.373,88 euro.

Alcuni interventi hanno riguardato la lotta all’abusivismo edilizio e ai disboscamenti. Lungo la costa del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni è stata determinante l’azione di contrasto agli illeciti urbanistici e alle lottizzazioni abusive segnalate con trasformazioni di strutture turistiche in complessi residenziali, ovvero in contrasto con il Testo Unico dell’edilizia. L’elevata specializzazione dei militari del Reparto Parco ha permesso di scoprire degli abusi edilizi per 10.000 mq a Castellabate e per oltre 8.000 mq a Camerota. E’ stato, inoltre, scoperto un impianto di produzione di calcestruzzo abusivo a Sessa Cilento, mentre un parcheggio in zona di riserva integrale è stato sequestrato a Castellabate.

Numerosi i casi di tagli abusivi di alberi d’alto fusto accertati nel Parco Nazionale.

I militari hanno verificato le azioni di tutela dei fiumi e del demanio idrico. Nel salernitano sono stati segnalati numerose occupazioni del demanio idrico, come il parcheggio abusivo sul Vallone San Marco ad Agropoli, l’impianto per la produzione di manufatti in calcestruzzo a Policastro. In più casi sono state accertate manomissioni abusive delle sponde come per il fiume Sele a Eboli e il fiume Tusciano a Battipaglia.

L’Arma Forestale è schierata in prima linea nel contrasto agli incendi boschivi, nella repressione dei comportamenti pericolosi e nella fase della prevenzione ed educazione. L’impegno investigativo profuso ha consentito di denunciare 45 presunti incendiari all’Autorità Giudiziaria con l’applicazione di 5 misure cautelari.

In questo ambito, si ricorda che il GIP del Tribunale di Vallo della Lucania ha applicato la misura cautelare personale per un uomo ritenuto responsabile di vari incendi appiccati dolosamente a Stella Cilento nello scorso mese di agosto. Continuano le denunce per incendio boschivo colposo a seguito dell’accensione di fuochi d’artificio in occasione di celebrazioni locali, come nel caso di San Giovanni a Piro e di Perdifumo.

In tutta la Campania, il dato complessivo annuale, in fase di definizione finale, si attesta su 469 eventi con complessivi 7.232 ettari percorsi dal fuoco, numero superiore a quello degli scorsi anni per le prolungate condizioni meteoclimatiche sfavorevoli. Salerno si conferma la provincia più colpita con 248 incendi, seguita da Avellino con 77 e Caserta, con 70 incendi che invece risulta quella con maggiore superficie bruciata, pari a 2.878 ettari.

Ben 216 incendi hanno riguardato aree protette, di cui 102 eventi hanno interessato il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

I Carabinieri Forestali svolgono costante attività di contrasto al bracconaggio. E’ stata verificata una sistematica azione di contrasto all’uso dei richiami illegali con vari sequestri a Capaccio Paestum.

Numerose le azioni in contrasto anche al maltrattamento di animali che ha permesso di scoprire l’uccisione volontaria di 3 cuccioli investiti da un’auto a Ottati oppure il pollo vivo sbranato da due cani, pubblicato sui social, il cui presunto responsabile è stato identificato dai militari di Colliano.