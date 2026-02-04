Abusi edilizi a Castellabate nel perimetro del Parco Nazionale. Scatta l’ordine di demolire
Il Reparto Carabinieri Parco – Nucleo di Castellabate, diretti dal Maresciallo Giovanni Saviello, ha accertato degli abusi edilizi in località Alano a Castellabate.
Le opere oggetto dell’accertamento consistono nella pavimentazione in pietra locale e in un muro di recinzione della pavimentazione realizzati in assenza del nulla osta del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.
I lavori sono stati effettuati in un’area ricadente in zona C2 della perimetrazione definitiva del Parco.
E’ stata corsì ordinata la demolizione delle opere abusive oltre al ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni.