Abusa sessualmente della figlia minorenne e la minaccia affinchè non parli. Arrestato 57enne a Potenza

Un uomo di 57 anni è stato arrestato a Potenza dagli agenti della Squadra Mobile della Questura con l’accusa di violenza sessuale ai danni della figlia minore.

L’arresto si è reso possibile grazie alla forza della minorenne, che è riuscita, anche grazie all’aiuto di un’amica, a denunciare gli abusi recandosi in Questura a Potenza. R.M., queste le iniziali dell’uomo, si trova detenuto presso la casa circondariale “Santoro” di Potenza, come disposto dal Giudice per le indagini preliminari.

Le indagini della Polizia sono iniziate quando la minorenne ha sporto denuncia, a fine marzo. Prima di raccontare tutto alle Forze dell’Ordine, ha raccontato alla madre, ma è risultata decisiva l’intermediazione di un’amica. Oltre alla violenza sessuale, secondo la minorenne, il padre l’avrebbe anche minacciata di abusare ancora di lei qualora avesse denunciato gli episodi di violenza subiti.

Nonostante le minacce, la giovane non ha perso il coraggio e ha denunciato, raccontando tutto agli agenti della Squadra Mobile, che hanno avviato le indagini e posto fine agli abusi.

Mentre il padre si trova in carcere, sia la minorenne che la madre si trovano ospiti presso una comunità protetta.

– Claudio Buono –