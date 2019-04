A Tramutola, in contrada Matinelle, la Polizia Municipale ha sequestrato un’area dove era stato abbandonato un ingente quantitativo di eternit.

Gli agenti, unitamente ai tecnici dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente, hanno messo i sigilli all’area dove erano state nascoste diverse lastre in eternit.

“Le indagini sono in corso al fine di identificare i responsabili di questo folle gesto – le parole dell’Amministrazione comunale guidata da Francesco Carille – esprimiamo soddisfazione per il tempestivo intervento complimentandoci con tutti per l’ottimo servizio reso”.

Dopo il sopralluogo e il sequestro dell’area, nei prossimi giorni saranno avviate le opere di rimozione dell’eternit e di bonifica dell’area.

Abbandonare rifiuti pericolosi, occorre ricordare, rappresenta un reato perseguibile penalmente.

– Claudia Monaco –