Abbandono di rifiuti in strada a Eboli. 47 trasgressori incastrati dalle fototrappole e sanzionati
Continuano ad incastrare trasgressori le fototrappole installate in più punti della città a Eboli, volte a contrastare il fenomeno dell’abbandono di rifiuti in strada.
Ancora una volta le immagini hanno consentito di identificare gli incivili, ben 47, ai quali sono stati comminati verbali da 206 euro ciascuno.
Le fototrappole saranno spostate man mano in tutta la città, soprattutto nei punti maggiormente sensibili.
Altre 26 persone sono state beccate all’inizio del mese e ugualmente sanzionate per aver violato le norme sulla raccolta differenziata.