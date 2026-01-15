Abbandono illecito di rifiuti sul territorio di Castellabate.

Una coppia, residente in un comune limitrofro, è stata sorpresa mentre lasciava numerosi sacchi di immondizia ai margini dell’area boschiva del Castelsandra, una zona di particolare pregio ambientale e naturalistico.

A notare e segnalare quanto stava accadendo è stato il consigliere comunale Gianmarco Rodio, che ha documentato l’episodio e trasmesso immediatamente le informazioni alla Polizia locale.

Gli agenti hanno avviato le verifiche del caso e, grazie agli elementi raccolti e a successivi accertamenti, sono riusciti a risalire all’identità dei responsabili.

La coppia è stata formalmente segnalata e nei suoi confronti sono state attivate le procedure previste dalla normativa vigente in materia di gestione e abbandono dei rifiuti, comprese le sanzioni amministrative.