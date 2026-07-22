Abbandonano rifiuti pericolosi a pochi metri dalla spiaggia. 9 denunciati dai Carabinieri Forestali di Salerno
I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Salerno, nell’ambito di un’accurata attività investigativa finalizzata alla repressione dell’abbandono di rifiuti su strade urbane di pregio ambientale, hanno denunciato 9 persone.
Sono accusate di abbandono di rifiuti pericolosi e non pericolosi a pochi metri dalla spiaggia.
Per gli stessi è stata chiesta alla Prefettura di Salemo l’emissione dell’ordinanza di sospensione della patente di guida, quale sanzione accessoria, per aver utilizzato veicoli a motore per l’abbandono di rifiuti.