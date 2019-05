Abbandona rifiuti in località Maltempo a Polla. Responsabile individuato e multato per circa 600 euro

Ancora una volta l’incivilità e la non curanza del territorio la fanno da padrone nel Vallo di Diano, dove cumuli di rifiuti vengono abbandonati lungo le strade.

Nella giornata di ieri la Polizia Municipale di Polla ha ritrovato sacchetti di rifiuti indifferenziati abbandonati in località Maltempo.

I rifiuti sono stati immediatamente tolti e gli agenti sono riusciti tempestivamente ad individuare il responsabile che è stato sanzionato.

La somma da pagare per aver abbandonato in rifiuti in strada, nonostante la raccolta porta a porta, ammonta a circa 600 euro.

Non è il primo caso di abbandono illecito di rifiuti, circa una settimana fa sempre a Polla della spazzatura ha preso fuoco sotto un cavalcavia dell’autostrada A2 del Mediterraneo.

– Annamaria Lotierzo –