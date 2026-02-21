A Buccino, grazie all’incrocio dei dati e all’utilizzo delle telecamere di videosorveglianza, è stato identificato il responsabile di un abbandono di rifiuti.

L’episodio è stato denunciato dall’Amministrazione comunale che ha sottolineato come è “inaccettabile che, nonostante la presenza di esplicita segnaletica di divieto e i servizi di raccolta attivi, si continui a deturpare il nostro territorio con gesti di profonda inciviltà e spregio del bene comune”.

L’Amministrazione ha inoltre annunciato che i controlli saranno intensificati. Si ricorda che l’abbandono di rifiuti è un reato.

Il trasgressore, oltre alla sanzione pecuniaria, è obbligato a farsi carico dei costi di rimozione e bonifica dell’area.