A2 del Mediterraneo. Anas a lavoro tra Sicignano e Fisciano per rimuovere i rifiuti dalle piazzole

Lungo l’A2 del Mediterraneo le squadre Anas sono a lavoro per le operazioni di rimozione dei rifiuti e pulizia delle piazzole di sosta. Gli interventi sono stati programmati lungo il tratto autostradale compreso tra Fisciano e Sicignano.

L’abbandono dei rifiuti lungo le strade, cunette e piazzole di sosta rappresenta non solo il degrado per la sede stradale e le aree circostanti, ma anche un serio pericolo per la sicurezza della circolazione veicolare e per la salute pubblica. L’obiettivo di Anas è quello di affrontare il fenomeno intervenendo in modo sempre più tempestivo, di concerto con Enti locali e le forze di polizia sul territorio sia in termini di coordinamento degli interventi di raccolta, trasporto e smaltimento che in termini di prevenzione e sorveglianza del territorio.

Abbandonare i rifiuti in strada è reato e il divieto è contenuto nel Testo Unico sull’Ambiente all’articolo 192 che si applica ad ogni genere di rifiuto, liquido o solido abbandonato sul ciglio della strada o nel sottosuolo.

– Chiara Di Miele –