“Stiamo vivendo un momento delicato insieme all’intera Nazione, dovuto a questa improvvisa emergenza del Coronavirus che preoccupa per la nostra salute ma anche per la situazione economica che interessa il nostro territorio”.

Lo dichiara il sindaco di Polla Rocco Giuliano che, con un video pubblicato sul suo profilo Facebook, prova a far sentire la sua vicinanza ai cittadini pollesi e invita a seguire tutte le regole fissate dal Governo per tutelare la propria salute, la salute dei propri cari e degli altri.

“Penso che insieme riusciremo a superare questo momento di emergenza, che ci ha messo in ginocchio – afferma Giuliano -. Fra le tante cose raccomando soprattutto di uscire quanto meno possibile dalle proprie abitazioni e di comunicare al Comune, anche a me, se si rientra in paese dalle zone del Nord Italia”.

“Sarò a vostra completa disposizione per qualunque tipo di problematica dovesse sorgere in questi giorni – sottolinea il primo cittadino -. Sono sicuro che riusciremo a superare questo momento difficile. Spero che questa emergenza rientri il prima possibile e rivolgo un pensiero soprattutto agli anziani, che sono quelli più a rischio, che vivono grosse difficoltà”.

– Paola Federico –