A Viggiano una simulazione di incidente rilevante al COVA per testare il Piano di Emergenza

I Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Potenza questa mattina sono stati impegnati in una importante esercitazione che ha avuto come scenario la simulazione di un incidente rilevante presso lo Stabilimento Centro Olio Val D’Agri di ENI Divisione E&P (C.O.V.A.) a Viggiano.

Le finalità dell’esercitazione erano quella di testare la funzionalità del P.E.E. (Piano di Emergenza Esterno) approvato dalla Prefettura nel 2014 e verificare il livello di efficacia e l’efficienza dei vari soggetti chiamati alla sua attuazione, ai fini di eventuali aggiornamenti.

La popolazione, seppur informata dell’esercitazione, non è stata direttamente coinvolta.

I Vigili del fuoco sono intervenuti con due autopompe, quattro fuoristrada, un carro aria, l’Unità di Crisi Locale (UCL), furgone NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) e carrello di decontaminazione. Presenti 25 uomini provenienti dalla sede distaccata di Villa D’Agri e della sede Centrale di Potenza. A dirigere le operazioni è stato il Funzionario di Guardia ed il Comandante Provinciale Ingegnere Romeo Panzone.

I Vigili del Fuoco hanno effettuato misurazioni dell’area interessata per verificare la percentuale di H2S (Idrogeno Solforato) presente nell’aria con gli addetti alla sicurezza interna del C.O.V.A. e hanno soccorso una persona per poi affidarla al personale sanitario presente per le prime cure mediche.

All’evento hanno preso parte, tra gli altri, il Gestore C.O.V.A., la Prefettura di Potenza, il Comune di Viggiano, il Comune di Grumento Nova, i Carabinieri, la Questura, la Guardia di Finanza, la Regione Basilicata, l’Arpab, Basilicata Soccorso 118, il Consorzio ASI e l’Azienda Sanitaria di Potenza A.S.P..

