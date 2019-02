A Vietri di Potenza una panchina dedicata agli innamorati. Inaugurata la “Panchina dell’amore”

“Per fare un cuore occorrono due anime”.

E’ questa la frase che giganteggia sulla “Panchina dell’amore”, inaugurata a Vietri di Potenza grazie all’iniziativa portata avanti dalle associazioni Protezione Civile e Vietri e La Movida, con i volontari del Servizio Civile e il patrocinio del Comune.

La panchina di colore bianco, situata lungo corso Vittorio Emanuele, a pochi passi dalla panchina rossa, simbolo della lotta alla violenza sulle donne, è stata inaugurata non a caso nel giorno degli innamorati, San Valentino.

All’iniziativa hanno preso parte, oltre ai volontari delle due associazioni, i cittadini, il sindaco Christian Giordano, il parroco don Mario Gioia e l’Amministrazione comunale. Durante il saluto, il sindaco e il parroco hanno sottolineato entrambi le attività delle associazioni di volontariato operative in paese, che stanno contribuendo a far crescere la comunità e a far conoscere Vietri anche attraverso piccole ma originali iniziative come quella della panchina dell’amore.

L’autore della frase è Franco Pantalena, vietrese, appassionato di aforismi e instragrammer, che riveste anche il ruolo di assessore comunale. Prima dell’inaugurazione, le associazioni hanno dato la possibilità agli utenti di Facebook di votare la frase, tra tre opzioni: quella di Pantalena, “Omnia vincit amor – L’amore vince su tutto” (Virgilio) e “L’amore è la chiave principale che apre tutte le porte dell’impossibile” (proverbio cinese).

La frase di Pantalena ha ricevuto 110 voti su 200 votanti.

-Claudio Buono-