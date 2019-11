A Vietri di Potenza nuove assunzioni in Comune e un bando per la gestione di Cava Pedali

Aggiornamenti importanti dal Comune di Vietri di Potenza. La Giunta presieduta dal sindaco Christian Giordano ha adottato nuove ed importanti determinazioni.

Dopo l’assunzione a tempo indeterminato di tre agenti di Polizia Locale, già in servizio dalla scorsa estate, con l’ultima delibera di Giunta comunale è stato dato il via all’iter per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato mediante concorso pubblico, di 5 nuovi dipendenti comunali (istruttori amministrativi). Nei prossimi giorni il Comune, tramite i canali ufficiali e sul sito internet www.comune.vietridipotenza.pz.it, renderà noto il bando e le modalità di partecipazione.

Inoltre, la Giunta ha approvato un atto di indirizzo per la gestione della “Cava Pedali” e rinaturalizzazione dell’area tramite procedura ad evidenza pubblica.

Il sindaco Giordano rende noto che il Comune ha anche ottenuto un nuovo contributo, pari a 20mila euro, per la valorizzazione del patrimonio archivistico prodotto e conservato dall’Ente. Si tratta di un contributo richiesto dall’Amministrazione comunale nell’ambito del “Programma operativo culturale 2018” dell’Ufficio Sistemi Culturali Turistici e Cooperazione internazionale della Regione Basilicata. Con questi fondi verrà valorizzato il patrimonio archivistico del Comune attraverso la schedatura in formato elettronico, riordino, inventariazione e digitalizzazione di alcuni documenti importanti.

– Chiara Di Miele –