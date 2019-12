A Vietri di Potenza inaugurate due nuove piazzette realizzate dai volontari di Avis e Vietri & La Movida

Due nuove piazzette a Vietri di Potenza.

Si tratta della “Piazzetta del Donatore” e “Piazzetta Grotta di Cesare”, i due luoghi curati rispettivamente dalle associazioni Agio e Vietri & La Movida.

Due location oggetto di due progetti quasi simili nell’ambito della “Chiamata pubblica per progetti di comunità” di Fondazione Matera 2019.

Le due associazioni, con la collaborazione del Comune, hanno colto al volo l’opportunità mettendo in campo due iniziative che hanno colto in pieno il senso dei progetti, ossia quello di coinvolgere la comunità.

La “Piazzetta del Donatore” ha visto il compimento del passo conclusivo a seguito di un percorso iniziato anni fa con l’adozione dello spazio urbano. Con il progetto di comunità, al monumento che richiama da una grande goccia, è stata installata una parete in legno, panchine in marmo e fioriere.

“E’ stato – ha dichiarato Valentina Grande, presidente Avis – un vero e proprio progetto di comunità con la partecipazione concreta, economica e morale dell’Ente Comunale, associazione e volontari. Per noi di Avis è un sogno che si realizza, significa anche costruire una rete con il tessuto sociale in cui viviamo e operiamo”.

Successivamente è stata inaugurata la “Piazzetta Grotta di Cesare” situata nell’omonima area che ospita una storica fontana.

Un luogo che anni fa risultava abbandonato e che grazie all’impegno dei volontari di Vietri & La Movida, oggi splende del tutto. Oltre a curare ogni angolo, i volontari in ultimo hanno realizzato in uno spazio che prima ospitava solo erbacce, una piazzetta, con staccionata in legno, panchina e giochi per bambini.

“Quando qualche hanno fa abbiamo deciso di adottare quest’area – ha dichiarato il presidente Vito Grande – era in un grave stato di degrado. Col passare degli anni, e grazie a questo progetto, siamo riusciti a donare, con il lavoro dei volontari, un’area vivibile ed attrezzata alla comunità”.

Tanti i cittadini che hanno preso parte alle due inaugurazioni con il sindaco Christian Giordano che, con l’Amministrazione comunale, si è complimentato per le iniziative messe in campo.

– Claudio Buono –