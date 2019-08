A Vietri di Potenza conto alla rovescia per “Tipica”. Appuntamento il 12 e 13 agosto

C’è attesa a Vietri di Potenza per la VII edizione di “Tipica”, il percorso eno-gastronomico che valorizza i prodotti tipici e la cucina vietrese, in programma il 12 e 13 agosto nei vicoli del centro storico, in un percorso che si snoda per oltre un chilometro.

La manifestazione ogni anno richiama migliaia di persone. Nei vicoli del centro storico della Porta della Lucania un vero e proprio viaggio tra musica e profumi dei piatti che verranno preparati all’istante. A fare da contorno musica e artisti di strada.

Al via dalla Vigna della Corte con gli antipasti, i primi nell’area di Piazza XXIII Novembre e fino a Piazza del Popolo, dove si potranno degustare i secondi. Lungo il percorso tanti stand per la degustazione dei piatti della tradizione vietrese: cauzon c’ la mnestra, ciambottola, patat ross, strascinati cu la muddica, cavatiedd, strufoli ed altro. Oltre a mercatini dell’artigianato, antichi mestieri, mostre e tante attrazioni. Agli stand si pagherà con “Il Vietrese” una banconota appositamente coniata che sarà possibile ritirare in apposite postazioni.

Tanta musica e divertimento, con numerosi spettacoli in contemporanea in tutto il percorso. Il 12 agosto Antonio Viggiano e Antonio Gruosso (I principi del Liscio), Cecchino Bifolk e la sua band, Music Veteris, Agostino Gerardi e Antonio Nicola Bruno con Radio Potenza Centrale, Antonio Grande e il suo organetto e il Trio Lucano.

Il 13 agosto Tiziano Cillis, Vito Possidente e la sua band, ancora con “I principi del Liscio”, i Cant’Ieri, Nicola Faruolo all’organetto e il Trio Lucano. Tipica è organizzata dal Comune, dalle associazioni Vietri e la Movida, Teatrando, Pro Loco e Vietri Città dell’Olio.

– Claudio Buono –