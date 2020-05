A Vietri di Potenza Consiglio comunale in videoconferenza. Giordano annuncia l’avvio di diversi lavori

Per la prima volta nella storia, a Vietri di Potenza il Consiglio comunale si è tenuto in videoconferenza e trasmesso su Facebook. Tra i temi più importanti della seduta, il sindaco Christian Giordano ha annunciato l’avvio di diversi lavori per la realizzazione di opere. Tra questi, la messa in sicurezza del centro storico in via San Biagio (700mila euro) e di contrada Molinello (300mila euro), piscina comunale (si attende decreto per procedere all’appalto di 700mila euro).

“Inoltre – ha annunciato Giordano – stiamo lavorando per dare il via ad altri interventi, come l’ammodernamento dell’area di Santa Domenica, l’ampliamento dell’isola ecologica e il progetto Porta della Lucania, gli uffici sono già operativi per partire”. Si tratta di lavori imminenti per 3 milioni di euro che, per il sindaco, “sono importanti per il rilancio economico del territorio, con finanziamenti che non si vedevano da decenni”.

Tra gli altri interventi, l’adeguamento del Polifunzionale con 400mila euro, dell’Istituto Comprensivo per 1,1 milioni di euro (adeguamento sismico e impianti).

Durante la seduta, Giordano ha dichiarato: “Abbiamo pensato ai commercianti con alcune iniziative che riguardano l’azzeramento della Tari per l’intera annualità e agevolazioni sull’utilizzo degli spazi pubblici”.

La minoranza, con il consigliere Carmine Grande, ha sottolineato: “Siamo d’accordo su tutto ciò che va a vantaggio delle attività commerciali. Proponiamo di dare gli spazi all’aperto per le attività e magari di intervenire anche sull’Imu, anche se sappiamo che non è solo competenza comunale”.

Giordano ha poi ricordato il ricorso presentato dal Comune al Tribunale di Potenza, accolto con un’ordinanza che obbliga ad un’azienda di rilasciare la Cava Pedali all’Ente, e la gestione della raccolta dei rifiuti ed altri servizi affidata ad un’altra azienda, “a seguito di gravi inadempienze che il Comune ha rilevato con la precedente impresa”.

In ultimo ha fatto il punto sull’emergenza sanitaria, sottolineando il grande lavoro svolto da Amministrazione comunale, uffici, Centro Operativo Comunale, Forze dell’Ordine e volontari a favore della comunità. Il Consiglio comunale ha approvato a maggioranza, dopo le relazioni dell’assessore al Bilancio Franco Pantalena, il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022.

– Claudio Buono –