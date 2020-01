A Vietri di Potenza completati i lavori nell’area antistante il Palazzetto dello Sport

Sono stati completati a Vietri di Potenza i lavori di adeguamento dell’area antistante il Palazzetto dello Sport situato nel complesso sportivo di contrada Santa Domenica. Nell’area antistante la struttura sportiva è stata installata l’illuminazione a led, realizzato un piazzale (in precedenza c’era la sabbia ed era grezzo) con un’area parcheggio per gli utenti dell’impianto sportivo, marciapiede e aiuole con alcuni alberi.

Lo ha reso noto il sindaco Christian Giordano. “L’area da oggi è fruibile – ha sottolineato – grazie all’impresa, alla direzione lavori, all’Ufficio Tecnico del Comune e a tutti coloro che hanno contribuito alla definizione di un altro necessario intervento”.

Si tratta di lavori che sono stati realizzati grazie ad un finanziamento di 70mila euro ottenuto dalla Regione Basilicata nell’ambito del “Piano regionale per lo sviluppo dello sport – Interventi di promozione e sviluppo dell’impiantistica sportiva”. L’importo totale dei lavori ammonta a circa 88mila euro e la restante somma è stata messa a disposizione con fondi comunali come co-finanziamento dell’opera. L’Amministrazione ha voluto far effettuare anche la manutenzione alle pareti ed ai cornicioni esterni del Palazzetto.

All’interno vengono effettuate varie attività tra cui calcetto, corsi di tennis, basket e ballo.

Questo è solo l’ultimo degli interventi sul territorio operati dall’Amministrazione comunale. Nei prossimi giorni, infatti, si completeranno anche i lavori di pavimentazione di via Roma che collega Piazza XXIII Novembre con il centro storico.

– Chiara Di Miele –