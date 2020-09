Nella giornata di ieri sono stati consegnati, a Vibonati, i lavori per il rifacimento parziale della Copertura del Convento di San Francesco di Paola che negli anni scorsi aveva subito notevoli danni che ne avevano minato la stabilità.

L’intervento è stato finanziato attraverso un contributo del Ministero degli Interni nell’ambito di una strategia per favorire gli investimenti di messa in sicurezza di edifici pubblici e patrimonio comunale.

I lavori, affidati alla Cervati Costruzioni Srl, nella prossima settimana.

Nei prossimi giorni saranno consegnati anche i lavori per la realizzazione dei parcheggi e di un marciapiede in Via Roma a Vibonati.

– Paola Federico –