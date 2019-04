A Tito Scalo il Comune acquisisce un’area da Rete Ferroviaria Italiana per realizzare una piazza

Un’area acquisita da Rete Ferroviaria Italiana per realizzare una nuova piazza e regalare uno spazio di intrattenimento e di ritrovo ai residenti di Tito Scalo. E’ questo quanto fatto dal Comune di Tito, che ha acquisito un’area che costeggia la stazione ferroviaria.

Il passaggio nelle mani del Comune è stato suggellato dopo la sottoscrizione di un contratto di acquisizione dell’area da parte dei responsabili di RFI e del sindaco Graziano Scavone. L’idea è quella di realizzare una nuova piazza di fronte alla chiesa dell’Immacolata Concezione. Un lavoro che la Giunta comunale ha avviato subito dopo l’insediamento, oltre quattro anni fa, e portato avanti con forza e determinazione anche dal vicesindaco, Michele Iummati, che ha seguito ogni passo con la massima attenzione portando a conclusione il procedimento.

“Finalmente è fatta – ha sottolineato il sindaco Scavone – ci abbiamo impiegato del tempo, ben quattro anni, ma questo giorno tanto atteso è arrivato, con la firma del contratto. Tutto ciò ci consentirà di partire con la gara di appalto per la realizzazione della piazza, grazie anche all’ottimo lavoro svolto delle professioniste Santarsiero e Salvatore, insieme all’ufficio tecnico e alla segretaria comunale. Al vicesindaco Iummati grazie per l’impegno. La sua è un’attenzione per il territorio di Tito Scalo che non ha mai fatto mancare”.

Il progetto esecutivo della piazza è stato redatto dalle professioniste Antonella Santarsiero e Giovanna Salvatore, ed è stato già approvato dalla Giunta comunale nell’ultima seduta.

– Claudio Buono –