Confermata per tre quinti la Giunta comunale di Tito, con il rieletto sindaco Graziano Scavone che ha firmato i decreti di nomina degli assessori.

Tra le deleghe assegnate spunta la novità che riguarda il benessere animale: Tito è uno dei pochi Comuni con questa delega.

Per quanto riguarda la Giunta ci sono Fabio Laurino e Michele Iummati, mentre le new entry sono Dora Figliuolo e Giuseppina Anna Laurino. Nomina a vice sindaco per Fabio Laurino, che si occuperà anche di istruzione, cultura, sport, turismo, bilancio, polizia locale e benessere degli animali. Per Michele Iummati, vice sindaco uscente, deleghe alla viabilità, lavori pubblici, patrimonio, mobilità, territorio e verde urbano. A Dora Figliuolo le politiche sociali, di genere e all’integrazione e qualità urbana, mentre a Giuseppina Anna Laurino, nell’ultima legislatura presidente del Consiglio comunale, le deleghe alle attività produttive, commercio, reti e innovazione tecnologica.

La novità è senz’altro la deleghe per il benessere animale. “Abbiamo dato questo incarico all’assessore Laurino – ha dichiarato il sindaco Scavone – anche in continuazione di un lavoro che abbiamo avviato per gli animali. Mesi fa abbiamo approvato la Consulta comunale dei diritti per la tutela degli animali e un regolamento. Ho ritenuto opportuno inserire questa delega, anche perché è un punto importante e stiamo affrontando anche il problema del randagismo. Il lavoro per questa delega andrà avanti anche coinvolgendo le associazioni che hanno aderito alla Consulta”.

Il primo Consiglio comunale è stato convocato per martedì 11 giugno. Pierpaolo Spera potrebbe essere il nuovo Presidente del Consiglio.

– Claudio Buono –