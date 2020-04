A Teggiano l’Amministrazione comunale dona le Uova di Pasqua a tutti i bambini della città

I volontari della Protezione Civile di Teggiano inizieranno a consegnare a breve le Uova di Pasqua che il sindaco Michele Di Candia e l’Amministrazione comunale hanno inteso donare ai propri giovanissimi concittadini.

Il dono è accompagnato da un messaggio di speranza e di rinascita in occasione delle prossime festività pasquali:”A voi Bambini, che siete la festa della famiglia, l’uovo per la rinascita della nostra Comunità“.

Un gesto simbolico ma di notevole importanza in un periodo particolarmente difficile per l’intera comunità costretta ad affrontare l’emergenza del Covid-19 e a dover restare in casa per evitare il diffondersi del contagio.

“Nel pieno dell’emergenza sanitaria, – ha dichiarato il primo cittadino – l’Amministrazione Civica che presiedo intende emanare un pensiero di pace e vicinanza diretto ai nostri piccoli concittadini, i più colpiti dalla grave situazione che stiamo vivendo. I bambini, costretti a vivere nel modo meno naturale, ossia privi dei rapporti sociali, fondamentali per la loro crescita al pari dell’educazione che ricevono dai genitori, dalla famiglia. La speranza attuale è veder fiorire loro in viso un sorriso. La speranza futura è che questi tempi forgino in loro la solidarietà, l’amore per il prossimo, il rispetto delle regole e delle istituzioni“.

– Chiara Di Miele –