L’Amministrazione comunale di Teggiano rende noto che il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha pubblicato il Bando per la selezione degli operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Universale 2026.

Sono 4 i progetti previsti:

Generazione Verde 2026 : patrimonio ambientale e riqualificazione urbana

: patrimonio ambientale e riqualificazione urbana Meno soli : assistenza adulti e terza età in condizioni di disagio

: assistenza adulti e terza età in condizioni di disagio Sportelli informa e partecipazione 2025 : educazione e promozione/sportelli informa

: educazione e promozione/sportelli informa Tutti per uno-Uno per tutti 2025: assistenza minori e giovani in condizioni di disagio

Possono presentare domanda i giovani di età compresa tra i 18 e 28 anni, cittadini italiani, cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia in possesso degli ulteriori requisiti previsti dal bando ufficiale.

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente in modalità online attraverso la piattaforma DOL – Domanda On Line raggiungibile dal sito istituzionale.

La scadenza per la presentazione delle domande è prevista per l’8 aprile alle ore 14.

Per ulteriori informazioni e per consultare l’elenco completo dei progetti e delle sedi di attuazione è possibile visitare il sito ufficiale