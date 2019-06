A Satriano di Lucania il sindaco Vita nomina la Giunta comunale, nessuna donna disponibile a farne parte

Nominata a Satriano di Lucania la nuova Giunta comunale, ma senza nessun componente donna. Le ha provate tutte il sindaco Umberto Vita, che prima ha chiesto la disponibilità all’unica consigliera eletta, Maria Palermo Cammarota (non ha accettato l’incarico per motivi personali) e poi, sulla base di una recente esperienza dell’Amministrazione di Vietri di Potenza, ha emanato un avviso chiedendo alle donne la disponibilità ad entrare in Giunta. Avviso che non ha avuto riscontro.

Così Vita ha sciolto ogni riserva, scegliendo Rocco Perrone e Rocco Vignola nella Giunta. La carica di vicesindaco è stata assegnata a Perrone, che ha avuto le deleghe per senso di comunità e tradizioni, comunicazione, progettazione europea e innovazione e sostenibilità ambientale. Per Vignola deleghe all’agricoltura, politiche sociali, cultura e sport, turismo e qualità dei servizi comunali.

Il sindaco ha assegnato deleghe e funzioni anche ai consiglieri. Donato Antonio Pascale curerà i rapporti con gli uffici e salvaguardia del territorio, Marcello Pascale si occuperà di procedure amministrative, Antonio Pascale di bilancio e finanze e Maria Palermo Cammarota di istruzione e scuole. Il capogruppo di maggioranza è Graziano Langone.

“Siamo già al lavoro – ha sottolineato il sindaco – per risolvere i problemi, come l’ufficio della guardia medica che presenta problemi di accesso. Poi vedremo per le modifiche dei regolamenti comunali, troppo datati, come quelli sugli impianti sportivi e spazi comunali. Istituiremo la diretta streaming per i Consigli comunali e la Commissione pari opportunità, oltre alla modifica dello statuto per inserire la figura del presidente del Consiglio“.

– Claudio Buono –