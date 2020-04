A Satriano di Lucania è guarito dal Coronavirus l’assessore comunale Donato Vignola

Buone notizie a Satriano di Lucania dove è guarito dal Coronavirus l’assessore comunale Donato Vignola, risultato positivo a marzo. Vignola era l’unico cittadino contagiato.

Ad annunciarlo è l’Amministrazione comunale, attraverso la pagina istituzionale del Comune, spiegando che i due tamponi di controllo effettuati a Vignola sono risultati negativi.

“Auguriamo a Donato una pronta ripresa della vita quotidiana” è l’auspicio del sindaco Umberto Vita e dei colleghi amministratori per l’assessore comunale che lavora come infermiere presso l’ospedale “San Carlo” di Potenza.

A Satriano di Lucania sono stati effettuati 25 tamponi in totale, di cui 24 negativi. Tra questi, 7 tamponi sono stati svolti direttamente in ospedale o in case di riposo a pazienti e operatori. Attualmente non ci sono persone contagiate in paese.

“Vi ricordiamo di prestare fede solo alle informazioni ufficiali e di non alimentare catene di notizie non verificate – fanno sapere dal Comune – . Attenetevi alle comunicazione dell’Amministrazione, vi garantiamo un aggiornamento costante, verificheremo sempre prima tutte le notizie“.

– Chiara Di Miele –