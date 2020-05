A Sassano la signora Elvira Penna spegne 100 candeline. È l’unica centenaria del paese

La comunità di Sassano ha festeggiato il suo unico cittadino centenario con il compleanno della signora Elvira Penna che il 22 maggio ha spento 100 candeline.

Elvira, donna dalla singolare dolcezza, è vedova e madre di tre figli che con lei hanno celebrato questo importante traguardo di vita.

Per l’occasione il sindaco Tommaso Pellegrino le ha fatto visita a casa, considerato il periodo di emergenza sanitaria che impedisce celebrazioni pubbliche.

L’Amministrazione comunale, infatti, ha donato alla sua prima centenaria una torta di compleanno ed una targa in ricordo di questo felice momento.

“La dolcezza, l’affetto e la raffinatezza di nonna Elvira mi hanno emozionato molto – afferma il sindaco Pellegrino -. Alla loro generazione dobbiamo veramente molto e aver avuto il privilegio di rappresentarle il sentimento d’affetto e gratitudine della nostra comunità è stato per me un motivo di grande orgoglio. Auguri nonna Elvira per i tuoi primi 100 anni”.

– Chiara Di Miele –