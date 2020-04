A Sassano attivata la connessione ultraveloce con fibra ottica. Pellegrino: “Grande risultato”

È attiva a Sassano la connessione veloce ad internet con la fibra ottica.

La rete è attiva all’80% e nel giro di qualche settimana sarà completa.

“Tante sono state le persone che nei giorni scorsi mi avevano rappresentato problemi per la connessione – spiega il sindaco Tommaso Pellegrino -in particolare tanti studenti universitari che non riuscivano a seguire i corsi delle proprie Facoltà. Siamo stati tra i primi Comuni ad avviare i lavori per la realizzazione della fibra e oggi grazie ad una sinergia istituzionale e grazie all’impegno e alla disponibilità dei nostri interlocutori sono stati ultimati i lavori e completati i vari iter burocratici”.

Per l’attivazione gli utenti potranno contattare le compagnie telefoniche di riferimento.

“Consentitemi di esprimere la mia grande soddisfazione – conclude Pellegrino – in quanto la fibra a Sassano era uno degli impegni assunti dalla mia Amministrazione e oggi siamo particolarmente soddisfatti”.

– Claudia Monaco –