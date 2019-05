È stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania la graduatoria per la concessione di contributi relativi ad indagini e studi di microzonazione sismica di I livello e Condizione limite per l’emergenza (CLE). Si tratta di quei Comuni non ancora finanziati con le precedenti ordinanze che solo ora hanno ricevuto conferma dell’ammissione a finanziamento.

Rientrano in graduatoria due Comuni del Vallo di Diano: Sant’Arsenio (14.250 euro) e San Pietro al Tanagro (11.250 euro).

I contribuiti dovranno essere utilizzati per studi di microzonazione sismica, che ha lo scopo di riconoscere le condizioni geologiche, geomorfologiche e geotecniche locali dell’immediato sottosuolo, che possono alternare più o meno sensibilmente caratteristiche del movimento sismico atteso, generando amplificazioni del moto sismico o deformazioni permanenti.

I fondi verranno, inoltre, utilizzati per interventi di riduzione del rischio sismico su edifici pubblici, infrastrutture pubbliche e su edifici privati.

