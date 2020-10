A Sant’Angelo Le Fratte positiva al Covid-19 un’alunna della Terza Media. In quarantena tutta la classe

Tutta la classe Terza Media dell’Istituto Comprensivo di Sant’Angelo Le Fratte è stata posta da oggi in quarantena a seguito della positività al Covid-19 riscontrata su un’alunna di 14 anni.

La decisione è stata assunta dalle autorità sanitarie. Sono in totale 14 gli alunni che da oggi sono a casa in isolamento e per loro il Dirigente Scolastico, il prof. Mario Lanzi, sta lavorando per la didattica a distanza e per garantire le attività scolastiche.

La ragazza ha effettuato il tampone dopo che tra i suoi familiari sono risultate positive due persone.

“Ci siamo immediatamente attivati – ha dichiarato il sindaco, Michele Laurino – per attivare il protocollo previsto in questi casi. Siamo a stretto contatto con i medici degli alunni e stiamo valutando ogni iniziativa tesa a garantire la loro sicurezza e tranquillità. L’alunna risultata positiva al virus, per fortuna, ha rispettato tutte le misure e a seguito dell’attivazione per il tracciamento dei contatti diretti, è in isolamento già da mercoledì scorso“.

Inoltre, lo stesso sindaco Laurino, poco fa ha annunciato altri due casi di positività, che portano a 7 gli attuali positivi al virus a Sant’Angelo Le Fratte.

“Per fortuna – ha aggiunto il sindaco Laurino – stanno tutti bene e sono in isolamento domiciliare da tempo. Anche il tracciamento dei loro contatti diretti è stato fatto ed è attiva la sorveglianza sanitaria. Esprimo vicinanza a tutti loro, con l’augurio di una pronta guarigione“.

Dal sindaco l’invito a tutti a continuare a collaborare e rispettare le misure anti-contagio.

– Claudio Buono –