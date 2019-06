A Sant’Angelo le Fratte e Picerno i sindaci Laurino e Lettieri nominano le nuove Giunte comunali

Sono state nominate dai rispettivi sindaci, Giovanni Lettieri e Michele Laurino, le nuove Giunte comunali di Picerno e Sant’Angelo le Fratte, dopo il voto del 26 maggio, che ha portato alla rielezione dei due primi cittadini.

Nelle due Giunte solo una novità rispetto alla legislatura che si è appena conclusa, e riguarda Picerno, con un componente diverso rispetto al passato. Per il resto si tratta di conferme. A Sant’Angelo Le Fratte il sindaco Laurino ha nominato in Giunta Vincenzo Ostuni e Franco Fiscella. Il primo, che ricoprirà anche la carica di vice sindaco, ha avuto le deleghe ai lavori pubblici, ambiente, territorio e personale. Il secondo, invece, assessore con deleghe alle attività produttive, industria, artigianato, sport e cultura.

Per quanto riguarda i capigruppo, per il gruppo di maggioranza “Continuità per il futuro” sarà Antonietta Ostuni, per il gruppo di minoranza “Costruisci il futuro” Gerardo Coppola, candidato sindaco sconfitto da Laurino.

“Abbiamo iniziato dieci anni fa – ha sottolineato il sindaco Michele Laurino – mettendo in campo progetti importanti e realizzando ottime cose. Adesso continueremo a lavorare con i progetti già avviati, per il bene della comunità e lavorando con trasparenza e serietà, come da sempre. Conclusa la campagna elettorale, ci auspichiamo si possa collaborare per il bene comune”.

A Picerno invece il sindaco Lettieri ha confermato Giusy Marsico come vicesindaco e assessore alle politiche sociali, Carmela Marino all’istruzione, cultura e sport, Carmine Caivano al bilancio, programmazione, tributi e commercio e Giovanni Marcantonio all’agricoltura, sviluppo e turismo. Per il primo cittadino le deleghe all’urbanistica e lavori pubblici.

“Siamo pronti a ripartire – ha sottolineato Giovanni Lettieri – con rinnovato impegno e determinazione per completare il lavoro avviato. Auspico la collaborazione di tutto il gruppo, anche dei non eletti. Continueremo a lavorare per lo sviluppo di questa comunità, sperando presto di portare a termine progetti importanti”.

– Claudio Buono –