A Santa Marina 33 nuovi positivi al Covid-19. Il Sindaco annuncia restrizioni: “La salute va tutelata”

A Santa Marina salgono i contagi da Covid-19.

Oggi sono state comunicate 33 nuove positività al virus. A darne notizia è lo stesso Sindaco Giovanni Fortunato.

I contagi riguardano, tra gli altri, 2 residenti non domiciliati nel Comune di Santa Marina e 3 non residenti attualmente positivi e domiciliati in quarantena nel territorio.

“Purtroppo i numeri stanno rapidamente salendo e molti tamponi sono in fase di analisi – ha annunciato Fortunato – quindi il numero potrà variare rapidamente. La salute dei miei cittadini va tutelata ed il discorso che muoiono solo gli anziani deve scomparire perché, a parte la non veridicità delle affermazioni, va ad offendere le famiglie che hanno perso i propri cari, un padre o una madre, un nonno, una nonna, un parente a cui si voleva bene”.

Il primo cittadino ha inoltre annunciato misure restrittive che saranno rese note nelle prossime ore.

– Claudia Monaco –