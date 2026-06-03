Bambini a lezione di Educazione Civica con sindaco e amministratori.

Questa mattina i bambini della classe prima della Scuola Primaria e dell’Infanzia di San Rufo, a completamento di un progetto avviato nei mesi scorsi, hanno ricordato gli 80 anni della Repubblica Italiana, hanno intonato l’Inno di Mameli e rivolto delle domande agli amministratori sul ruolo del sindaco all’interno della comunità.

L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Michele Marmo ha donato ai piccoli una copia della Costituzione e insieme hanno letto gli articoli fondamentali.

“Un momento importante per trasmettere civiltà e buone pratiche ai futuri cittadini. Ringrazio la scuola e i docenti – dichiara il sindaco – E’ bello vedere cittadini attivi come i nostri bambini che rappresentano il nostro futuro”.