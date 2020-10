A San Rufo divieto di raccogliere castagne nella proprietà comunale di località Liverti. Multe fino a 150 euro

Scatta il divieto di raccogliere castagne e frutti di bosco nel castagneto di proprietà comunale in località Liverti a San Rufo. E’ quanto stabilito da un’ordinanza a firma del sindaco Michele Marmo.

L’atto si è reso necessario per tutelare il raccolto da destinare a specifiche finalità e vista la normativa in materia di tutela del patrimonio.

Chiunque non sia autorizzato dall’Amministrazione comunale di San Rufo non potrà raccogliere castagne e frutti di bosco in località Liverti fino al termine delle operazioni di raccolta da parte degli operai della Comunità Montana Vallo di Diano.

I trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa che va da un minimo di 25 euro ad un massimo di 150 euro, oltre al sequestro dei frutti raccolti.

– Chiara Di Miele –