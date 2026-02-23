La comunità di San Pietro al Tanagro ha vissuto, nella giornata di ieri, un momento di intensa spiritualità e di profonda umanità che ha coinvolto, nella chiesa di San Giuseppe, la comunità cristiana cattolica e quella di rito greco ortodosso unite in un abbraccio simbolico che ha superato confini geografici e differenze confessionali, lanciando un messaggio forte e chiaro contro ogni guerra.

L’iniziativa, infatti, ha visto insieme la Parrocchia di San Pietro apostolo, guidata da don Tony Palma e la Chiesa ortodossa ucraina, rappresentata dall’Archimandrita Gavril Anisimov, Abate Superiore del Monastero Ortodosso dei Santi Profeta Elia, Martire Anastasio e Luca Abate in Carbone, che ricade sotto la Giurisdizione dell’Arcidiocesi ortodossa Italiana nel Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli. Due realtà religiose diverse, unite però dall’identico desiderio di invocare la pace e ricordare le vittime della guerra, causate dall’invasione armata della Russia. L’incontro è stato accompagnato da momenti di grande commozione: vedere le due rappresentanze religiose pregare fianco a fianco per la pace in Ucraina e per tutti i civili ed i militari caduti in guerra ha toccato profondamente il cuore dei presenti.

Le parole, i silenzi, i canti e gli sguardi carichi di dolore e di speranza hanno trasformato la celebrazione in un segno concreto di fratellanza. Non si è trattato, infatti, soltanto di un momento liturgico ma di un gesto dal forte valore simbolico e civile. In un tempo segnato da conflitti e tensioni, pertanto, la comunità di San Pietro al Tanagro ha scelto di testimoniare unità, solidarietà e vicinanza a chi soffre. La preghiera condivisa, infatti, ha rappresentato un ponte straordinario tra popoli, cultura e tradizioni, dimostrando che la fede può diventare davvero strumento di dialogo e di pace.

“La pace è un bene universale che non conosce barriere – ha riferito il parroco della comunità di San Pietro al Tanagro, don Tony Palma– L’incontro tra la comunità cattolica e quella ortodossa ha mostrato come, davanti al dolore della guerra, ciò che unisce sia infinitamente più grande di ciò che divide e voglio ringraziare l’intera comunità di San Pietro al Tanagro per aver contribuito a rendere questa giornata davvero speciale. Si è trattato di un bellissimo segno di speranza, capace di parlare a tutti. Perché la pace, quando è invocata insieme, diventa un impegno condiviso ed una speranza per il futuro”.

Anche Padre Gavril ha ringraziato la comunità cristiana di San Pietro al Tanagro per l’accoglienza e, in segno di riconoscenza, ha voluto donare a don Tony Palma una casula realizzata con le sue mani, simbolo del Sacrificio di Cristo e del suo Amore. All’ottima riuscita dell’iniziativa ha contribuito anche la Cooperativa Sociale Iskra, che opera costantemente in collaborazione con le amministrazioni comunali, per garantire percorsi di accompagnamento, tutela ed integrazione rivolti alle persone accolte.