A San Giovanni a Piro uno degli elettori più longevi. Felice Magliano a 106 anni si reca al seggio a votare

Felice Magliano è l’elettore più longevo del Basso Cilento con i suoi 106 anni.

Nonno Felice, così come lo chiamano in paese, anche per questa tornata elettorale ha espresso il suo voto nel seggio di San Giovanni a Piro. L’ultracentenario, spesso agli onori della cronaca per le molteplici vicissitudini che hanno riguardato la sua vita come la terribile esperienza della prigionia durante la Seconda Guerra Mondiale, ha raggiunto il seggio elettorale accompagnato dal suo inseparabile bastone e dai suoi familiari. Un altro traguardo importante che nonno Felice ha aggiunto ai tanti altri che si sono susseguiti negli anni.

Insignito dal Colonnello Gabriele De Feo della Medaglia al Merito per le Campagne di Guerra del 1940-1945, Felice Magliano lo scorso anno è stato scelto anche dal professore Valter Longo come testimone di un documentario sulla longevità. Un orgoglio, dunque, per l’intera cittadinanza di San Giovanni a Piro.

– Maria Emilia Cobucci –