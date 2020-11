A Salerno un noto Atelier di abiti da sposa dedica le sue vetrine alle uniformi dei Carabinieri

Un omaggio alle Forze Armate, agli eroi che ogni giorno rischiano la propria vita per proteggere quella degli altri. Un messaggio forte e chiaro, in una ricorrenza, quella del 4 novembre, interamente dedicata a chi la divisa ce l’ha cucita sul cuore e non solo addosso. Ed è proprio dal cuore e dall’anima di chi si mette al servizio degli altri che parte l’iniziativa di Atelier Diva a Salerno.

In questo momento difficile la parola d’ordine è “unione” e per questo l’Atelier salernitano guidato da Marianna Fierro ha deciso di dedicare le sue vetrine agli amici delle Forze Armate. E proprio nella ricorrenza di domani, che fu istituita nel 1919 per commemorare la vittoria italiana nella prima guerra mondiale, verranno celebrati gli uomini in divisa.

Il più “bel matrimonio” tra abiti da sposa e divise tricolore organizzato proprio dall’Atelier e il Maggiore Adriano Castellari della Compagnia Carabinieri di Salerno ha dato così il via alla convenzione con l’Arma dei Carabinieri.

Da domani basterà alzare gli occhi da Piazza Portanova per vivere la magia e il fascino della divisa tricolore, con l’orgoglio e la gratitudine verso chi ogni giorno ama la propria Patria e i cittadini in maniera incondizionata.

– Chiara Di Miele –