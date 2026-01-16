Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha rassegnato le dimissioni consegnando alla Segreteria generale una lettera con cui rende nota la decisione.

Napoli in mattinata aveva informato della questione gli assessori durante la riunione della Giunta e successivamente ha presieduto il Consiglio provinciale affidando le deleghe ai neo eletti per poi ratificare le dimissioni. La Provincia sarà retta dal Vicepresidente Giovanni Guzzo.

“Ho avuto il privilegio di essere sindaco della mia Città per oltre 10 anni – si legge nella lettera – Ho svolto la mia funzione al meglio delle mie capacità, con disciplina ed onore. Ho lavorato in un contesto difficile con l’aiuto della Giunta, del Consiglio comunale, dei Dirigenti, dei funzionari e di tutti i dipendenti. Molto devo all’aiuto concreto della Regione Campania e del Presidente De Luca. Ritengo sbagliato spendere questo scorcio di consiliatura in un’ordinaria amministrazione. Si sono determinati nuovi scenari politici che impongono mutamenti radicali ed una rinnovata spinta propulsiva e progettuale. Con queste considerazioni, mi sono determinato a rassegnare le mie dimissioni e, pertanto, mi dimetto dalla carica di Sindaco. Un pensiero e un ringraziamento a quanti hanno posto in me la loro fiducia votandomi”.