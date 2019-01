A Salerno Michele Strianese incontra i Presidenti delle Province della Campania

Si è tenuta a Salerno, presso la sede della Provincia, a Palazzo Sant’Agostino, una riunione dei Presidenti UPI Campania (Unione Province Italiane) propedeutica all’Assemblea Generale Congressuale Nazionale delle Province d’Italia, convocata per martedì 12 febbraio a Roma, che vedrà anche l’elezione del nuovo Presidente UPI.

L’incontro ha visto la presenza di Michele Strianese, Presidente della Provincia di Salerno e sindaco di San Valentino Torio, di Giuseppe Canfora, ex Presidente della Provincia di Salerno e sindaco di Sarno nonché attuale Presidente UPI regionale, di Domenico Biancardi, Presidente della Provincia di Avellino e sindaco di Avella, di Giorgio Magliocca, Presidente di Caserta e sindaco di Pignataro Maggiore e il delegato di Antonio Di Maria, Presidente della Provincia di Benevento e sindaco di Santa Croce del Sannio.

I presenti hanno concordato che i consiglieri provinciali della Campania il 4 febbraio a Salerno voteranno per eleggere il nuovo Presidente UPI regionale con il relativo direttivo, nonché i delegati che andranno a Roma per l’elezione del Presidente UPI nazionale e relativo direttivo.

“L’incontro di oggi – afferma il Presidente Michele Strianese – ha lo scopo di discutere, anche in vista dell’Assemblea Nazionale di febbraio, le tematiche economiche e istituzionali delle Province, a partire dall’analisi della situazione finanziaria dei nostri Enti e dalle riflessioni in atto rispetto alla revisione delle riforme sugli Enti Locali. Le Province attraversano un momento di grande travaglio, i nostri territori vivono una situazione di emergenza a cui dobbiamo far fronte con le risorse adeguate. 30 mila ponti e gallerie, oltre 130 mila chilometri di strade provinciali e 5.100 scuole superiori richiedono continui interventi, sono necessari lavori di manutenzione, di messa in sicurezza. Non possiamo abbandonare le nostre comunità e i 2 milioni 500 mila studenti che hanno il diritto di frequentare scuole sicure. Per questo è fondamentale lavorare per costruire una Provincia più forte e radicata, che possa dare risposte concrete ai propri cittadini”.

