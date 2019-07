A Salerno intitolato un largo a Filippo Gagliardi, benefattore originario di Montesano sulla Marcellana

Si è svolta questa mattina a Salerno la cerimonia di intitolazione di un largo a Torrione al benefattore Filippo Gagliardi nato a Montesano sulla Marcellana ed emigrato in Venezuela, dove grazie alle sue capacità imprenditoriali diventò uno degli uomini d’affari più ricchi ma non dimenticò Montesano e l’Italia.

Gagliardi negli anni ha sempre contribuito con opere di beneficenze e nel 1954, dopo un’alluvione che devastò Salerno, mise a disposizione le sue risorse per costruire 5 palazzi a Pastena.

“Un atto dovuto a questo grande uomo che ha fatto tanto per l’Italia e per Salerno donando la sua vita, le sue risorse e il suo tempo a chi aveva meno possibilità – dichiara Vincenzo Napoli, Sindaco di Salerno – Onoriamo anche la mamma di Don Felipe per i valori che ha saputo donargli“.

Infatti il Largo Gagliardi Marianna Di Giuda porta il nome della madre da nubile, poichè il benefattore ha sempre compiuto beneficenza in onore della madre.

“Filippo Gagliardi era un uomo delle istituzioni – aggiunge il nipote Felice De Martino – Ringrazio il Sindaco di Salerno per aver realizzato questo sogno“.

Alla cerimonia erano presenti il fratello Ernesto Gagliardi, i familiari, il sindaco di Montesano Giuseppe Rinaldi, il parroco don Nicola Coiro.

“Una sensibilità istituzionale la scelta del Sindaco Napoli di dare dignità a un benefattore della nostra comunità – conclude Rinaldi – Una grande riscoperta del ‘900 della nostra comunità e di tutta la provincia a sud di Salerno. Don Felipe è partito poverissimo dai vicoli di Montesano, ha fatto fortuna in Venezuela e abbattendo i campanilismi ha fatto beneficenza a chi davvero ne aveva bisogno“.

– Rosanna Raimondo –