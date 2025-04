Stanno facendo discutere le parole pronunciate dal ministro della Giustizia Carlo Nordio a margine di un convegno promosso dalla Camera Penale di Salerno.

Nordio ha commentato i femminicidi che riempiono la cronaca nera affermando che “è illusorio che l’intervento penale, che già esiste e deve essere mantenuto per affermare l’autorità dello Stato, possa risolvere la situazione. Purtroppo – ha aggiunto – il legislatore e la magistratura possono arrivare entro certi limiti a reprimere questi fatti, che si radicano probabilmente nell’assoluta mancanza non solo di educazione civica ma anche di rispetto verso le persone, soprattutto per quanto riguarda giovani e adulti di etnie che magari non hanno la nostra sensibilità verso le donne“.

Il ministro ha rimarcato l’azione repentina svolta nella stesura di leggi che puniscono severamente il femminicidio. “Abbiamo fatto il possibile sia come attività preventiva per incentivare il codice rosso e accelerare i termini sia nell’aspetto repressivo – ha affermato -. Abbiamo addirittura introdotto il reato di femminicidio che ci è costata anche qualche critica”.

Per Nordio, dunque, “è questione di educazione” e serve “un’attività a 360 gradi, educativa soprattutto nell’ambito delle famiglie dove si forma il software del bambino”.