A Salerno il “Master Plan Presentation” dell’Aeroporto alla presenza di Vincenzo De Luca

Si è svolto ieri al Comune di Salerno l’incontro “Master Plan Presentation” dell’Aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi, alla presenza del Governatore della Regione, Vincenzo De Luca e dei rappresentanti degli Enti che hanno lavorato per l’apertura dello scalo. Diversi gli interventi che hanno sottolineato l’importanza strategica dell’Aeroporto, per creare turismo e opportunità di lavoro nella vasta area che interessa l’infrastruttura.

“Siamo protagonisti di una bella storia di sviluppo di tutta la Campania – dichiarano i rappresentanti della GESAC – La realizzazione della rete del sistema aeroportuale campano e il protocollo d’intesa con l’Aeroporto di Capodichino hanno permesso di realizzare il progetto dell’Aeroporto di Salerno”.

Circa 250 milioni di euro saranno investiti nel nuovo progetto di ammodernamento, con la costruzione di due piste e il prolungamento della metropolitana di Salerno che collegherà il centro cittadino con l’aeroporto.

Il Presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese ha sottolineato l’inizio dei lavori per potenziare la viabilità dell’aeroporto, infatti con una spesa di circa 50 milioni di euro di fondi regionali verrà creato un collegamento con la Statale 18 e l’Aversana.

“L’Europa sta vivendo una fase complicata e difficile, l’Italia da un ventennio è il Paese europeo che cresce meno e tra 25 anni la Campania avrà la metà della popolazione perché i nostri ragazzi sono costretti ad emigrare, per questo il lavoro è al centro di questo progetto – dichiara De Luca – La rete aeroportuale ha permesso uno sviluppo integrato dell’intera Regione, intercettando utenti di Basilicata e Calabria. Siamo partiti con questo investimento straordinario che può cambiare il volto di Salerno e della Campania. Si tratta di una svolta radicale perchè si apre un capitolo nuovo per le attività produttive e turistiche. Stiamo realizzando un sogno e creando le condizioni per permettere ai nostri figli di restare”.

– Rosanna Raimondo –